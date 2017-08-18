تهمة جديدة تلاحق سعد لمجرد - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

كشف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الشبه الكبير بين لحن وكليب let go للنجم المغربي سعد لمجرد، الذي يحصد نجاحاً كبيراً وتخطى عدد مشاهديه الـ 30 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب خلال فترة قصيرة .

واتهم بعض المشاهدين لمجرد بأنه أخذ الفكرة واللحن من مغني الراب الكندي دريك في أغنيته الديو مع ريهانا والتي تحمل اسم take care، والتي تم اطلاقه منذ خمس سنوات وفقا لموقع لها .

واسترجع المغردون الأغنية، ولاحظوا التشابه الكبير في اخراج الفيديو كليب، كذلك الألحان الغربية المعتمدة من قبل لمجرد والتي تشبه إلى حدّ كبير الميلودي المتبعة في الأغنية الاجنبية.

ويذكر أنها ليست المرة الاولى التي يكشف فيها المغردون عن مثل هذه الافعال، بل تم اكتشاف الفكرة الاساسية لفيديو كليب اغنية غلطانة على انها مسروقة من فيلم Mad Max Fury Road، الشهير، حيث اعتبروا أنّ المعلم إستنسخ الغرب وإدّعى مع المخرج أمير الرواني أنّهما نفّذا قصّة جديدة تتضمّن الكثير من الإبداع والإحتراف.

