العثور على " وحش " ضخم في شواطئ يوتا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحيوان بحري ضخم، عثر عليه على شاطئ يوتا.

وأكد شهود عيان على الشاطئ أنه كان هناك رائحة عفن، وعندما تم الاقتراب لمعرفة مصدرها كانت الصدمة عندما شاهدوا وحش حجمه هائل، بحسب موقع روسيسكي ديالوغ الروسي.