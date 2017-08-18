العثور على " وحش " ضخم في شواطئ يوتا - صحيفة صدى الالكترونية

العثور على ” وحش ” ضخم في شواطئ يوتا
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحيوان بحري ضخم، عثر عليه على شاطئ يوتا.
وأكد شهود عيان على الشاطئ أنه كان هناك رائحة عفن، وعندما تم الاقتراب لمعرفة مصدرها كانت الصدمة عندما شاهدوا وحش حجمه هائل، بحسب موقع روسيسكي ديالوغ الروسي.
عزوبي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 49 دقيقة
بطني …راسي …شوف الناس اللي تعرف كيف تكذب…شغل متعوب عليه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1502 ] نشر منذ 42 دقيقة
فيه ناس يصدقون
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2318 ] نشر منذ 41 دقيقة
سبحان الله شي عجيب ومرعب .
إذا كانت الصوره حقيقيه ماهي فوتر شورب على قولة شايب بروحه الله يذكره بالخير .