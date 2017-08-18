 العثور على " وحش " ضخم في شواطئ يوتا - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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العثور على ” وحش ” ضخم في شواطئ يوتا

العثور على ” وحش ” ضخم في شواطئ يوتا
نورة الشهري(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لحيوان بحري ضخم، عثر عليه على شاطئ يوتا.

وأكد شهود عيان على الشاطئ أنه كان هناك رائحة عفن، وعندما تم الاقتراب لمعرفة مصدرها كانت الصدمة عندما شاهدوا وحش حجمه هائل، بحسب موقع روسيسكي ديالوغ الروسي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 49 دقيقة

بطني …راسي …شوف الناس اللي تعرف كيف تكذب…شغل متعوب عليه

[ عدد التعليقات: 2318 ] نشر منذ 41 دقيقة

سبحان الله شي عجيب ومرعب .
إذا كانت الصوره حقيقيه ماهي فوتر شورب على قولة شايب بروحه الله يذكره بالخير .

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