" بلدية الدلم " تضبط لحوماً مخزنة بطريقة غير صحية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نفذت بلدية محافظة الدلم جولة تفتيشية بعد إبلاغها من أحد المواطنين عن وجود لحوم في سكن الشركة المشغلة للمسلخ في الدلم.

وقامت إدارة صحة البيئة بالبلدية على الفور بالتوجه للمسلخ وضبط اللحوم المخزنة بطريقة غير صحية في سكن العمال، وتم مصادرة اللحوم وإحالة العمالة للجهات الأمنية للتحقيق معهم عن مصدر هذه اللحوم .

من جانبه قال رئيس بلدية محافظة الدلم المكلف محمد بن عبدالله المحسن إن صحة المواطن تحتل الاولوية لدى البلدية ، الامر الذي يدفعها لممارسة المزيد من الرقابة على مختلف المحلات، مؤكداً أن البلدية لن تتوانى في تطبيق الأنظمة والغرامات والتعليمات بحق المخالفين.