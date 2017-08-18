أيفون 8 يواجه منافسة شرسة في سوق الهواتف - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

تسعى العديد من شركات الهواتف المحمول إلى منافسة أيفون 8، الذي تطرحه في عيد ميلاد أبل العاشر، وستنافس الشركات الهاتف بهواتف تتضمن مزايا حصرية، أبرزها تقنيات بث مقاطع الفيديو على الإنترنت.

ويعتبر نوكيا 8 أحد الهواتف التي تسعى إلى منافسة أيفون 8 بعد أن كشفت عنه شركة (إتش. إم. دي) جلوبال الفنلندية الصاعدة التي تسعى لإنعاش سوق هواتف نوكيا قبل أيام.

ورغم احتمال أن يتغلب نوكيا 8 على الهواتف المماثلة من ناحية السعر، لكنه سيواجه منافسة شرسة من شركة أبل التي ستطرح أيفون 8 المنتظر على نطاق واسع الشهر المقبل، ويمتلك هاتف نوكيا الجديد القدرة على تصوير مقاطع فيديو عالية الجودة من كاميراته الأمامية والخلفية على شاشة مقسومة بالنصف، وبثها مباشرة على عدة شبكات للتواصل الاجتماعي في آنٍ واحد.

من جهة أخرى أشارت التقارير والتسريبات المتكررة إلى أن أيفون 8 المنتظر سوف يحصل على خاصية الشحن اللاسلكي، بحيث يكون أول هاتف من شركة أبل يحصل على مثل هذه الميزة المتواجدة منذ فترة طويلة ضمن هواتف أندرويد، الأمر الذي يساعد أخيرًا على تحرير مستخدمي هواتف آي أو إس iOS من ارتباطهم بكابلات الشحن.