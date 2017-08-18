بالصور .. انهيارات صخرية تغلق عقبة كساب بمحافظة أضم - صحيفة صدى الالكترونية

حامد العمري(صدى):

تسببت الأمطار التي هطلت اليوم الجمعة ، على محافظة أضم والمراكز والقرى التابعة لها ، في العديد من الانهيارات الصخرية بعقبة كساب ، التي تربط بين القرية والمحافظة ، مما أدى لصعوبة الحركة في أجزاء من العقبة.

وقد عبر مجموعة من الأهالي لـ ” صدى ” : أن تكرار الانهيارات وازدياد كمية الصخور في كل مرة عن سابقها ، قد أحدث هلعًا لدى مرتادي العقبة، وزاد من خشية الناس من انهيارها أثناء عبورهم لا قدر الله، مما يجعلها خطرًا حقيقيًا يهدد حياة عابريها.

وأضافوا : الطريق يخترق الجبال الآيلة للتساقط وخلال الفترة الماضية يحدث انهيار في كل مرة يسقط فيها المطر وفي أكثر من موقع.

وشددوا بمطالبة الجهات ذات العلاقة بضرورة توفير فرق صيانة للطريق لرفع الصخور المتساقطة ، والعمل على تثبيت الجبال المحيطة ، أو تركيب مصدات للطريق لمنع تكرار تساقطها أثناء المطر.

يذكر أن المحافظة قد شهدت هذا المساء ، ولليوم الثالث على التوالي ، أمطار مابين متوسطة وغزيرة، محملة بزخات البرد، أدت إلى جريان الأودية والشعاب ، في أنحاء متفرقة منها، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.