دراسة: النوبات الربوية تقتل 4 ملايين شخص سنويا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أظهرت دراسة أن أمراض الرئة المزمنة الرئيسية والربو والانسداد الرئوي المزمن، تقتل ما يقرب من 4 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم سنويا.

وبحسب الدراسة، فإن 3.2 مليون شخص لقوا حتفهم في عام 2015 متأثرين بمرض الانسداد الرئوي المزمن (وهو مجموعة من أمراض الرئة تشمل انتفاخ الرئة، والتهاب الشعب الهوائية المزمن، وغالبا ما تكون مرتبطة بالتدخين، حيث تسبب الربو في وفاة 400 ألف آخرين).

يأتي ذلك في الوقت الذي يعد فيه الربو الأكثر شيوعا، من مرض الانسداد الرئوي المزمن الذي يعد الأكثر فتكا بكثير، وبينما يمكن علاج كلتا الحالتين، يظل كثير من الناس غير مشخصين أو يتم تشخيصهم خطأ، إضافة إلى ذلك، في كثير من البلدان، قد يكون العلاج، غير متوفر على الإطلاق.

وقال “ثيو فوس” الباحث الرئيسي، وأستاذ الأمراض الصدرية في جامعة “واشنطن” :”على الرغم من أن الكثير من العبء الناجم عن هذه الأمراض يمكن الوقاية منه أو علاجه مع التدخلات الدوائية بأسعار معقولة، إلا أن هذه الأمراض قد حظيت باهتمام أقل من غيرها من الأمراض غير المعدية البارزة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان السكر.

وأشار الباحثون إلى أن التدخين وتلوث الهواء هما السببان الرئيسيان لمرض الانسداد الرئوي المزمن، فيما تعد أسباب الربو أقل بالتأكيد ولكن يعتقد أنها تشمل المواد المسببة للحساسية والتدخين، وقد وافق أحد الخبراء في الصحة التنفسية على أن لكلا المرضين أضرارا جسيمة، ولكن يمكن علاجها.