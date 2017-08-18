صحيفة " أوكرانية " : مباراة الأهلي أمام بيروزي الإيراني من العيار الثقيل - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

بعد أن حقق المدرب سيرجي ريبروف أول انتصار له مع فريقه الجديد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين عقب الإخفاق الأول الذي كان الفريق قد تعرض له أمام الاتفاق في الجولة الأولى من المسابقة، اهتمت صحيفة ” footboom ” الأوكرانية بنجاحه .

وكان الأهلي قد تغلب بالأمس على الفتح برباعية نظيفة في الجولة الثانية من دوري جميل السعودي للمحترفين ليحقق الأهلي أول ثلاث نقاط له في المسابقة .

ونقلت الصحيفة تصريحات المدرب الذي قال إن الفريق سيتطور كثيراً في الفترة القادمة مبدياً سعادته بنجاح لاعبيه في إسعاد جماهيرهم وإعادة تأهيل أنفسهم .

كما تحدثت الصحيفة عن أن الدوري سيتوقف كون المنتخب السعودي سيواجه مباريات بالغة القوة لأجل التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 أمام الإمارات والمنتخب الياباني يومي 31 أغسطس و5 سبتمبر القادم .

وتحدثت عن أن الأهلي مقبل على مباراة من العيار الثقيل أمام بيروزي الإيراني في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا حيث إن للمباراة أهمية خاصة وظروفاً معينة حيث ستكون مباراة الذهاب والإياب في مسقط ثم أبو ظبي .