جامعة المؤسس تحتفل بالخريجين ضمن برامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نيابة عن معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي رعى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي حفل إنهاء تدريب الأطباء في برنامج الهيئة السعودية للتخصصات الطبية الصحية بالمستشفى الجامعة للعام 1438 هـ بقاعة المحاضرات الرئيسية بالمستشفى الجامعي.

وقد اقيم بهذه المناسبة حفل خطابي شهد انطلقت مسيرة التخرج ثم ألقى عميد كلية الطب الدكتور بن شاهين الأحول كلمته والذي أشار فيها إلى أن هذا الوطن الكبير يقف شامخا برجاله ونهضته التي تحققت بعد الله على أيدي قادته والمخلصين من أبنائه وخلف كل إنجازاته قيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأضاف بأن احتفال الجامعة بالأطباء والطبيبات الذين أنهوا التدريب في برنامج الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالمستشفى الجامعي لهذا العام حيث أن عدد برامج شهادة الاختصاص السعودي تبلغ 19 برنامجا وعدد برنامج الزمالة للتخصص الدقيق 20 برنامج كما أن عدد الخريجين والخريجات من برنامج شهادة الاختصاص السعودي يبلغ 37 طبيب وطبيبة وعدد الخريجين والخريجات من برنامج الزمالة بتخصصاتها الدقيقة يبلغ 25 طبيب وطبيبة وقدم التهنئة للخريجين والخريجات والأباء والأمهات وللمشرفين على برامج التدريب مشيدا بالدور الكبير الذي قدمته كلية الطب والمستشفى الجامعي الذي حصل على الاعتراف حديثا من الكلية الملكية الكندية وتميز في العديد من برامجها ولمعالي مديد الجامعة والوكلاء والعمداء على دعمهم المستمر للكلية والمستشفى كما قدم شكره للهيئة السعودية للتخصصات الصحية على هذا الأنجاز للمشاركة في هذا التميز وفي خدمة المجتمع في الكثير من المجالات وأهما تخريج أطباء وطبيبات وكوادر صحية مؤهلة تأهيلا عاليا لخدمة الوطن.

عقب ذلك تحدث الدكتور سامي بن حمدان الزهراني رئيس الأطباء المقيمين تخصص طب الأسرة كلمة الخريجين نيابة عنهم عبر فيها عن سعادتهم واعتزازهم بالرعاية الكريمة من معالي مدير الجامعة للحفل وحضور سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي والدكاترة والمعلمين وللأباء والأمهات والزوجات والأزواج على حسن صنيعهم وحصاد أيديهم الكريمة ولمساندتهم ودعمهم في الفترة الماضية مما جعلهم يستمدون من ذلك الجهد والعطاء الذي يؤجج قدرتهم على العمل الجاد والإنجاز المبدع معبرين عن افتخارهم بأن يكونوا ضمن أول دفعة للجامعة.

وفي نهاية الحفل قام وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ووكيلة كلية الطب بتكريم الخريجين والخريجات.