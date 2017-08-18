⁠⁠⁠⁠⁠وفاة رجل الأعمال " السبيعي " عن عمر يناهز الـ 100 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

توفي اليوم رجل الأعمال السعودي محمد بن ابراهيم السبيعي عن عمر يناهز الـ 100 عاما، وسيصلى عليه اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد الملك خالد بأم الحمام بالرياض والدفن في مقبرة الدرعية.

يذكر أن الشيخ محمد بن ابراهيم السبيعي من مدينة عنيزة حيث ولد فيها عام 1333هـ، وللشيخ محمد ثلاثة من الأبناء ( إبراهيم وناصر وعبدالعزيز)، و بدأ الشيخ محمد مع شقيقه عبدالله رحلة عمل في مجالات عديدة كالصرافة إلى جانب التجارة ، وساهما في إنشاء ” بنك البلاد ” .

وعرف بأعمال البر والخير وأسس هو وشقيقة عبدالله واحدة من أكبر المؤسسات الوقفية المانحة للمشاريع الدعوية والخيرية والتنموية.