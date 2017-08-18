⁠⁠⁠⁠⁠وفاة رجل الأعمال " السبيعي " عن عمر يناهز الـ 100 عاما - صحيفة صدى الالكترونية

وفاة رجل الأعمال ” السبيعي ” عن عمر يناهز الـ 100 عاما
توفي اليوم رجل الأعمال السعودي محمد بن ابراهيم السبيعي عن عمر يناهز الـ 100 عاما، وسيصلى عليه اليوم بعد صلاة المغرب في مسجد الملك خالد بأم الحمام بالرياض والدفن في مقبرة الدرعية.
يذكر أن الشيخ محمد بن ابراهيم السبيعي من مدينة عنيزة حيث ولد فيها عام 1333هـ، وللشيخ محمد ثلاثة من الأبناء ( إبراهيم وناصر وعبدالعزيز)، و بدأ الشيخ محمد مع شقيقه عبدالله رحلة عمل في مجالات عديدة كالصرافة إلى جانب التجارة ، وساهما في إنشاء ” بنك البلاد ” .
وعرف بأعمال البر والخير وأسس هو وشقيقة عبدالله واحدة من أكبر المؤسسات الوقفية المانحة للمشاريع الدعوية والخيرية والتنموية.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1502 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يرحمه ويغفرله
واعمال البر يجدها باذن الله في صحيفة حسناته
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2346 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة .