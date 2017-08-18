⁠⁠⁠⁠⁠بوتين يصدر عفوا رئاسيا عن مدير منجم " أوليانوفسكايا " - صحيفة صدى الالكترونية

موسكو(صدى):

أصدر الرئيس الروسي بوتين عفوا عن أندريه فونك، المحكوم عليه في الـ31 من مارس 2015 بقضية منجم ” أوليانوفسكايا ” ، والذي لقي فيه 110 عمال مصرعهم، وكلف الجهات المعنية برفع عقوبة الحبس عنه وإخلاء سبيله.

يذكر أن قضية ” أوليانوفسكايا ” شملت ستة متهمين، أدينوا جميعا بالتقصير الوظيفي الذي تسبب في مارس 2007 بمقتل 110 عمال كانوا داخل المنجم بفعل انفجار غاز الميثان، في أفدح حادث تشهده مناجم الفحم الروسية في تاريخها.

وصدرت بحق المدانين أحكام تراوحت بين الـ3 والـ6 سنوات، كان أشدها من نصيب فونك بحكم حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وكشف التحقيق عن أن الحادث وقع نتيجة لسوء التهوية في المنجم، الذي أدى إلى تكدس الميثان والتهابه بفعل شرارة نجمت عن تماس كهربائي في أحد كابلات المنجم.