⁠⁠⁠⁠⁠الشمري: المملكة تعتزم تنفيذ مشروعات ضخمة في العراق - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال عبد العزيز الشمري القائم بأعمال سفارة المملكة في العراق إن الحكومة تعتزم تنفيذ مشروعات استثمارية ضخمة في العراق؛ دعماً للاقتصاد العراقي، ولتحفيز القطاع الخاص السعودي للاستثمار في العراق.

وأضاف الشمري، أن هذه المشروعات ستكون في جميع مناطق العراق، موضحا أن الإجراء المزمع بإنشاء مجلس تنسيقي مع العراق يؤكد حرص المملكة على توطيد العلاقة مع هذا البلد.

وتابع قائلاً: إن المملكة تقف على مسافة واحدة من كافة أطياف الشعب العراقي، كون العراق دولة متعددة الطوائف، وأن السفارة تستقبل رجال الأعمال والمراجع السنية والشيعية دون تمييز، معتبراً أن التقارب السعودي – العراقي أسهم في تراجع حدة الاستقطاب الطائفي هناك.

وأشار القائم بأعمال سفارة المملكة في العراق إلى أن العلاقات العراقية – الإيرانية شأن عراقي داخلي والمملكة لا تتدخل في شؤون الآخرين، موضحاً أن العراق لديه حدود مع إيران بطول 1200 كلم، ومع السعودية حدود بطول 840 كلم، وكذلك حدود مع كلٍّ من سوريا والأردن وتركيا، ويتعامل مع جيرانه وفق مصالحه.