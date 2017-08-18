ناسا تعلن عن وظيفة " حارس الكوكب " .. وطفل يتقدم لها - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

استلهمت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” فكرة من أفلام الخيال العلمي، وأعلنت عن وظيفة تحمل اسم ” حارس الكوكب ” .

وتقدم لشغل هذه الوظيفة طفل يدعى “جاك ديفيز” عمره تسع سنوات من ولاية ” نيوجيرسي ” الأمريكية وكتب لـ ” ناسا ” خطابا سلط فيه الضوء على مؤهلاته لشغل الوظيفة المعنية بحماية الكوكب من أي ملوثات خلال بعثات فضائية.

وكتب ” ديفيز ” في الخطاب: ” ربما يكون عمري تسع سنوات فقط، ولكني أرى أنني مناسب لهذه الوظيفة لأن أختي تعتبرني كائنا فضائيا كما أنني شاهدت جميع أفلام الفضاء ” ، وتحدث ” ديفيز ” عن مهاراته في ألعاب الفيديو وقدرته على تعلم الأشياء سريعا.

وردت ” ناسا ” عى خطاب ” ديفيز ” بخطاب آخر طالبته فيه بالدراسة والتركيز في تحصيل الدروس في مدرسته مضيفة أنها تود تعليم الأطفال عن الفضاء لتأهيل جيل قادم من المستكشفين.