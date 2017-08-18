ناسا تعلن عن وظيفة " حارس الكوكب " .. وطفل يتقدم لها - صحيفة صدى الالكترونية

ناسا تعلن عن وظيفة ” حارس الكوكب ” .. وطفل يتقدم لها
استلهمت وكالة الفضاء الأمريكية ” ناسا ” فكرة من أفلام الخيال العلمي، وأعلنت عن وظيفة تحمل اسم ” حارس الكوكب ” .
وتقدم لشغل هذه الوظيفة طفل يدعى “جاك ديفيز” عمره تسع سنوات من ولاية ” نيوجيرسي ” الأمريكية وكتب لـ ” ناسا ” خطابا سلط فيه الضوء على مؤهلاته لشغل الوظيفة المعنية بحماية الكوكب من أي ملوثات خلال بعثات فضائية.
وكتب ” ديفيز ” في الخطاب: ” ربما يكون عمري تسع سنوات فقط، ولكني أرى أنني مناسب لهذه الوظيفة لأن أختي تعتبرني كائنا فضائيا كما أنني شاهدت جميع أفلام الفضاء ” ، وتحدث ” ديفيز ” عن مهاراته في ألعاب الفيديو وقدرته على تعلم الأشياء سريعا.
وردت ” ناسا ” عى خطاب ” ديفيز ” بخطاب آخر طالبته فيه بالدراسة والتركيز في تحصيل الدروس في مدرسته مضيفة أنها تود تعليم الأطفال عن الفضاء لتأهيل جيل قادم من المستكشفين.
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2345 ] نشر منذ 3 ساعات
يحليله .😊.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 16562 ] نشر منذ 2 ساعتين
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درة البسامي[ عدد التعليقات: 248 ] نشر منذ 2 ساعتين
( وتحدث ” ديفيز ” عن مهاراته في ألعاب الفيديو وقدرته على تعلم الأشياء سريعا.)
رائع أنت يا جاك ديفيز…
جميل جداً أن ننمي في الأطفال الطموح والهمم من خلال إعطائهم الحرية والاستقلال (المتابع) لإستكشاف العالم من حولهم …