" السفارة بجورجيا " : حالة المواطن المصاب في حادث سير مستقرة - صحيفة صدى الالكترونية

” السفارة بجورجيا ” : حالة المواطن المصاب في حادث سير مستقرة
كشفت سفارة المملكة في أذربيجان عن حالة المواطن، المصاب في حادث سير تعرض له في جورجيا، وقالت أن حالته مستقرة على الرغم من خطورتها، وسيتم إخلائه للمملكة بعد تحسن حالته الصحية، فيما سيصل جثمان زوجته التي توفيت في الحادث للمملكة خلال الساعات القادمة.
وأكدت السفارة أن المواطن يتلقى العلاج حالياً في أحد المستشفيات المتقدمة التي نُقل إليها في العاصمة تبليسي، مشيرة إلى أن أحد ممثلي السفارة يرافقه بالمستشفى.
كما نفت السفارة صحة ما يتم تداوله حول متابعة سفارات أخرى لحالة المصاب، مشيرةً إلى أنها ظلت تتابع حالة المواطن منذ اللحظة الأولى للحادث، وموضحةً أن نتائج التحقيقات حول الحادث لم تظهر حتى الآن.
يذكر أن المواطن وزوجته تعرضا لحادث مروري الإثنين الماضي بجورجيا، خلال خروجهما للتنزه في إحدى المناطق السياحية، حيث توفيت زوجته في الحال.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1502 ] نشر منذ 4 ساعات
انا لله وانا اليه راجعون
الله يرحمها
ويشفي المصاب ويرده لبلده سالم
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2346 ] نشر منذ 2 ساعتين
الحمد لله على سلامته والله يرحم زوجته .
محمد[ عدد التعليقات: 1945 ] نشر منذ 7 دقائق
العتيبي عطوه وسام الملك عبدالعزيز علي شجاعته واهتمامهم بالمطيري المصاب الله يشفيه ويرحم الله زوجته
جاب ابناء المطيري واهتم فيهم وخلص اجراءاتهم