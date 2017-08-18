لاعبو برشلونة يقفون دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وقف لاعبو فريق برشلونة الإسباني، في بدء تدريبهم صباح اليوم الجمعة، دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمس الخميس، في برشلونة مخلفا 13 قتيلا و100 جريح.

وأعرب اللاعبون عن تضامنهم مع أسر ضحايا الحادث المروع، مؤكدين أنهم سيقومون بذلك أيضا يوم الأحد القادم، قبيل مباراتهم أمام ريال بتيس على ملعب كامب نو بالوقوف دقيقة صمت.

وعبر العديد من أفراد الفريق من وبينهم المدافع جيرارد بكيه، عن الحزن، برسائل تضامن وجهوها لمصابي وأسر ضحايا الهجوم، على مواقع التواصل الاجتماعي. كما سيرتدي اللاعبون شارات سوداء أمام بتيس الأحد المقبل.