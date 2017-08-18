⁠⁠⁠⁠⁠فاتورة كهرباء بـ 270 ألف ريال تُصدم مواطنا - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

دائما تاتي الصدمات من فاتورة الكهرباء المرتفعة في كل شهر، لكن هذه المرة فُوجئ مواطن يسكن بحي شعبي، في منطقة وادي شال بمحافظة أضم بمكة المكرمة، بإصدار شركة الكهرباء (مكتب خدمات الليث) فاتورة استهلاك منزله بمبلغ يصل لنحو 270 ألف ريال.

وتعجب المواطن ” عبدالرزاق عايش العمري ” من صدور الفاتورة بمبلغ 268.962 ريال كقيمة استهلاك شهرين ونصف فقط، حيث حدد الفاتورة فترة الاستهلاك من 15 مايو إلى 31 يوليو 2017.

وتداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورة لفاتورة الكهرباء، مشيرين إلى أن منزل المواطن متواضع وليس به الكثير من الأجهزة الكهربائية.