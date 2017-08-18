دراسة: الرجال لا يتوقفون عن تكرار خيانة زوجاتهم - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: الرجال لا يتوقفون عن تكرار خيانة زوجاتهم
أكدت دراسة حديثة منشورة بدورية العلوم العصبية الأمريكية، أن الرجال يميلون للخيانة بطبعهم ولايتوقفون عن تكرار نزواتهم العاطفية.
وبحسب صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، فالرجال الذين لم يكونوا مخلصين لزوجاتهم في الماضي، يحتمل أن يعيدوا الكرة مرة أخرى ويتورطون في المزيد من العلاقات العاطفية خارج إطار الزواج.
وأوضح ” نيل جريت ” الباحث بجامعة ” لندن ” في حواره مع ” Elite Daily ” أن شعور الرجل الخائن بالذنب تجاه زوجته يقل مع الوقت ومع تكرار تورطه في المزيد من العلاقات العاطفية.
وأكد ” جريت ” أن تكرار الخيانة والتورط في المزيد من العلاقات العاطفية خارج إطار الزواج يقلل من الإحساس بالذنب وتأنيب الضمير وتتحسن قدرة الرجل بدورها على الكذب لإخفاء الأمر عن زوجته.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18261 ] نشر منذ 12 دقيقة
صبحي علينا يانورة
صبححححححححي😡
من تاب تاب الله علية
لاتوسوسين بهن من الحين
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂