دراسة: الرجال لا يتوقفون عن تكرار خيانة زوجاتهم - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أكدت دراسة حديثة منشورة بدورية العلوم العصبية الأمريكية، أن الرجال يميلون للخيانة بطبعهم ولايتوقفون عن تكرار نزواتهم العاطفية.

وبحسب صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية، فالرجال الذين لم يكونوا مخلصين لزوجاتهم في الماضي، يحتمل أن يعيدوا الكرة مرة أخرى ويتورطون في المزيد من العلاقات العاطفية خارج إطار الزواج.

وأوضح ” نيل جريت ” الباحث بجامعة ” لندن ” في حواره مع ” Elite Daily ” أن شعور الرجل الخائن بالذنب تجاه زوجته يقل مع الوقت ومع تكرار تورطه في المزيد من العلاقات العاطفية.

وأكد ” جريت ” أن تكرار الخيانة والتورط في المزيد من العلاقات العاطفية خارج إطار الزواج يقلل من الإحساس بالذنب وتأنيب الضمير وتتحسن قدرة الرجل بدورها على الكذب لإخفاء الأمر عن زوجته.