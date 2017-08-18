تعرف على نظام ESP وأهمية تزويد السيارات به - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

ويعتبر نظام (Electronic Stability Progra) ،( (ESP)، أو كما يعرف أيضاً في بعض الأحيان (Electronic Stability Control) ،(ESC) أحد الأنظمة الحديثة في السيارات والتي جعلت من التحكّم فيها أمراً أسهل ممّا كانت عليه. فنظام (ESP) أو كما يعرف بالعربية بنظام الثبات الإلكتروني، هو نظامٌ يساعد على التحكّم بثبات السيارة وزيادة ثبات السيارة، وذلك عن طريق تحديد أماكن الانزلاق أي أماكن فقدان الجر في السيارة والعجلات والتخفيف منها قدر المستطاع.

ويعمل هذا النظام على الكبح بشكل أوتوماتيكي للسيارة للمساعدة على توجيه السيّارة من قِبل السائق بشكلٍ أفضل، فيتم تطبيق قوة المكابح على كل عجلٍ من العجلات بشكلٍ تلقائي وبشكلٍ منفصلٍ عن العجلات الأخرى بحسب الانزلاق الموجود على كلٍّ عجل، حيث يتم تطبيق المكابح على العجلات الداخليّة على سبيل المثال أو الخارجيّة للحد من الانحراف خارج المسار، وذلك بحسب الانزلاق الموجود في داخل العجلات أو خارجها.