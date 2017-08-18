مفتي مصر: يجوز للمرأة الحاجة السفر دون محرم - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

قال الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، إن إعانة الفقراء أولى من الحج النافلة والعمرة النافلة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج ” من ماسبيرو ” المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنه كلما كانت المنفعة متعدية كانت أولى من المنفعة القاصرة على النفس.

وأكد علام، أنه يجب أن تكون نفقات الحج من حلال؛ فلا يرتكب الإنسان أمرًا محرمًا ليصل إلى تحصيل المال المستخدم في أداء تلك الفريضة.

وعن سؤال: أيهما أولى الحج أم الزواج؟ أجاب بأن الحج واجب والزواج سنة، مضيفا: ” نحن نقدم الواجب على المندوب، ولكن إذا كان الزواج هو الطريق المؤدي إلى عفاف الإنسان فإني أنصح بالزواج أولاً ثم الحج ” .

وعن سفر المرأة بدون محرم لها، أكد أن المرأة يجوز لها أن تسافر في رفقة مأمونة إلى بيت الله مع التقيد بالإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وعن النيابة في الحج أكد أنها جائزة بشروط، فإذا كان الإنسان الذي يحج عنه حيًّا فلا بد أن يكون عاجزًا، وأن يكون الشخص الذي سوف يحج عنه قد حجَّ وأسقط عن نفسه الفريضة أولًا.