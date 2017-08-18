الصالح يشعل فعاليات " أبها أحلى " في ثاني ايام المهرجان - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح تصوير ظافر اللامي (صدى):

وسط حضور جماهيري بمركز الملك فهد الثقافي دشن الفنان زايد الصالح اولى جلسات الفن لمهرجان ( أبها أحلى ) المقامة ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا المواكب لاحتفالات المدينة بلقب عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ .

وبدأ الجلسة الفنان الشاب الذي أبدع بصوته وأدائه الجميل في العديد من أغنياته ، حيث امتع جمهور أبها المعروف بذائقته الطربية العالية .

كما وسيكون مساء اليوم ضمن فعالية مهرجان ( أبها أحلي ) المسرح الكوميدي لعدد من الفنانين وهم محمد رفعة ، أسامة سالمين ، طلال الشيخي ، وعبدالرحمن الشيخي ، أسماعيل الحسن ، عبدالجليل شاكر .

وسيستمر مسرح الطفل بعروضة المبهجه والجاذبة للاطفال لفرقة روافد الفنية للاعلامي أحمد الصياد وشخصيات فوانيس .

كما يوجد كوشكات بيع لعرض السلع التجارية في ساحة القرية .

كما يباع التذاكر للحضور بموقع المهرجان .