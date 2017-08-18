الصحة والشرطة: إحالة المعتدي على الطبيب الى النيابة العامة - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

نجحت شرطة منطقة الرياض في ضبط مواطن اعتدي ” لفظيا ” على طبيب مقيم يعمل في أحد المراكز الصحية بمنطقة الرياض بعد ان رفض منحه إجازة مرضية غير مستحقة.

واكدت وزارة الصحة وشرطة منطقة الرياض أن المعتدي الذي يعمل في أحد الشركات الخاصة قد تم ضبطه وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

جاء ذلك بعد تداول تسجيل صوتي كشف التعدي اللفظي من المواطن على الطبيب ، حيث استقبل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، الطبيب وشكره على موقفه.