بالفيديو.. أودي S1 مجنزرة تمارس المرح على الشواطئ - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

رأينا الكثير من سيارات جيب المجنزرة في السابق ولكن هذه أول مرة نرى نسخة أودي S1 مجنزرة وهي تقوم بممارسة بعض المرح على الشواطيء وتعتبر هذه السيارة سوبر ميني قياسية تعمل بنظام دفع كلي وهو أمر لا يبدو مهم عندما يرتبط ذلك بمحرك 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 231 حصان ومع توفير العجلات المجنزرة لها فقد تحولت لسيارة خاصة.

وقد تم اقتطاع الصادمين الأمامي والخلفي ولحسن الحظ فشكل الاضافات المجنزرة لا يحتاج اقتطاع للصادمين على عكس ما حدث كما تم رفع تعليق السيارة تقريباً بواقع بضع بوصات. والمحرك في السيارة شبيه بالموجود في جولف GTI ويولد الكثير من عزم الدوران . وكانت أودي قد قامت بالكثير من التطوير الهندسي لتقديم S1 والتعليق الخلفي تم تطويره بالكامل مع نظام دفع كواترو . كما زودت السيارة بمخارج عادم مطورة ولكن بسبب التغييرات المطلوبة لتناسب السيارة المجنزرة فالمخارج الجديدة تبدو رخيصة.