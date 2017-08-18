⁠⁠⁠⁠⁠أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد " الشتوي " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ونائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظهما الله – ، إلى ذوي الملازم أول عبدالملك محمد عبدالله الشتوي – رحمه الله – الذي استشهد في ميادين الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاعاً عن دينه ووطنه.

جاء ذلك خلال تأدية سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة صلاة الميت على الشهيد عقب صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي بالرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات البرية وكبار ضباط القوات المسلحة.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالرحمن عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبله ويتغمده بواسع برحمته ويسكنه فسيح جناته.

من جهته أعرب ذوي الشهيد الشتوي عن شكرهم لسموه على تعازية ومواساته ومشاعره سائلين الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا وأن يديم عليها أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.