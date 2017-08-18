حيلة سحرية لتصغير الأنف الكبير في 3 دقائق - صحيفة صدى الالكترونية

حيلة سحرية لتصغير الأنف الكبير في 3 دقائق
قد تعانين من مشكلة الأنف الكبير، إلا أنك لا تحبين تصغيره من خلال خضوعك لعمليات تجميل. لذا يمكنك اللجوء إلى هذه الحيلة التي تساعدك على تصغيره.
كل ما عليك فعله هو استخدام مستحضرات المكياج الخاصة بك.
-ضعي لمسة من مصحح عيوب بلون داكن على جانبي أنفك بواسطة فرشاة صغيرة، وامسحيه قليلاً بأصابعك.
-أرسمي بالمستحضر نفسه خطاً يبدأ من منتصف أنفك ويتجه إلى أعلى. امسحيه بإصبعك أيضاً.
-ضعي القليل من مصحح عيوب فاتح اللون على عظمة أنفك. ووزعي اللون على كامل مساحته بواسطة إسفنجة نظيفة.
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7155 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب يانورة دحين أنا أبغي أفهم🤔
هي تشوف خشمها كبير ولا فيه أحد قايل لها إن خشمك كبير😂😂
🕯د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7155 ] نشر منذ 4 ساعات
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال: سبحان الله وبحمده، في يوم مائة مرة، حطت خطاياه، وإن كانت مثل زبد البحر)
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1502 ] نشر منذ 4 ساعات
الخشم الكبير صحيا افضل
لانه يشفط اكسجين اكثر
ههههههههههههههه
.راعي الددسن.[ عدد التعليقات: 2346 ] نشر منذ 3 ساعات
وبعد يخوي غييييوووورررر. يشفط ثاني اكسيد الكرتون مدري الكربون .😂.
هههههههه.😁.