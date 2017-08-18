حيلة سحرية لتصغير الأنف الكبير في 3 دقائق - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

قد تعانين من مشكلة الأنف الكبير، إلا أنك لا تحبين تصغيره من خلال خضوعك لعمليات تجميل. لذا يمكنك اللجوء إلى هذه الحيلة التي تساعدك على تصغيره.

كل ما عليك فعله هو استخدام مستحضرات المكياج الخاصة بك.

-ضعي لمسة من مصحح عيوب بلون داكن على جانبي أنفك بواسطة فرشاة صغيرة، وامسحيه قليلاً بأصابعك.

-أرسمي بالمستحضر نفسه خطاً يبدأ من منتصف أنفك ويتجه إلى أعلى. امسحيه بإصبعك أيضاً.

-ضعي القليل من مصحح عيوب فاتح اللون على عظمة أنفك. ووزعي اللون على كامل مساحته بواسطة إسفنجة نظيفة.