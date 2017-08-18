3 عرب بين المعتقلين على خلفية هجومي برشلونة - صحيفة صدى الالكترونية

برشلونة(صدى):

قال مصدر أمني إسباني اليوم الجمعة ، إن المعتقلين الأربعة على خلفية هجومي برشلونة، هم 3 مغاربة وإسباني واحد.

من جانبه أضاف ضابط كبير في الشرطة الإسبانية إن الأربعة ليست لديهم أي خلفيات أو سوابق إرهابية.

في حين أشار المصدر نفسه إلى أن السلطات الأمنية لم تحدد بعد هوية منفذ عملية الدهس في وسط برشلونة، مساء الخميس، التي أدت إلى مقتل 13 شخصا وإصابة العشرات، وقال إن منفذ حادث الدهس في برشلونة ربما يكون من بين الخمسة الذين قتلتهم الشرطة ” في الهجوم الآخر في كامبريلس ” .

ووقع حادث الدهس الأول في شارع لا رامبلا وسط المدينة الساحلية، والثاني بعد ساعات في بلدة كامبريلس القريبة جنوبي برشلونة.