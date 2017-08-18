بالفيديو.. تويوتا لاند سبيد كروزر أسرع سيارة SUV بالعالم بقوة 2,000 حصان - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

خلال العام الماضي وفي معرض سيما، جلبت تويوتا نسخة من اللاند كروزر بقوة 2,000 حصان، والآن فقد تمّ الإنتهاء من أوّل اختباراتها على الطرق الفعلية لتصل إلى 370 كيلومتر في الساعة!

بالطبع لم يكن من السهل تحويل الإس يو في الأسطورية لتناطح هذه السرعة، ولكن تويوتا كانت عاقدة العزم على جعل “ لاند سبيد كروزر ” واقعًا، ولا تكتفي بإبقائها كسيارة عرض.

يقبع تحت غطائها المحرك نفسه ذو سعة 5.7 لتر V8 والقابع باللاند كروزر القياسية، ولكن هُنا لديه شاحنان توربينيان ضخمان للغاية يقبعان خلف ممتص الصدمات الأمامي، كما تمّ تحديث مكوناته ليحوي مكابس وقضبان أكثر قدرة على تحمل هكذا قوة خارقة.

الناتج النهائي كان قوة وحشية 2,000 حصان، تسري عبر صندوق تروس سباق معدّل ليتمكن من التعامل مع هكذا مستوى من القوة، كذلك تم تعديل الشاسيه لخفض ارتفاع الإس يو في للحفاظ على هندسة تعليقها الهوائي، حتى أنّه تمّ تقليص الجسم بقدر 3 إنش ليستطيع استيعاب إطارات ميشلان بايلوت الرياضية العريضة.

وبوجود كارل إدواردس سائق ناسكار خلف مقودها، تمكّنت التويوتا لاند سبيد كروزر من الوصول إلى سرعة 230.2 ميل في الساعة، لتتمكن من اجتياز كامل الميناء ولا تبقى أمامها مساحة للعدو، مما يعني أنّها كانت قادرة على الوصول لسرعات أعلى ممّا حققته بكل سهولة.

مما يعني أنّه بات علينا الآن الترحيب بحائز جديد على عرش أسرع سيارة رياضية متعددة الأغراض في العالم.