" السعودية " تنقل 3500 حاج مصريا على 7 طائرات - صحيفة صدى الالكترونية

عبده ابو الفضل(صدى):

بدأت الخطوط الجوية السعودية اليوم الجمعة فى نقل 3500 حاج على 7 طائرات متوجهة إلى جدة والمدينة المنورة فى إطار جسرها الجوى الذى بدأته قبل يومين وسط استعدادات مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن .

وقال اللواء ” محمد كامل ” رئيس الشركة المصرية لخدمات الطيران ــ EAS ــ والتى تتولى خدمة رحلات الخطوط السعودية لسفر الحجاج : تم تكثيف عدد موظفى الشركة داخل صالة السفر بالمبنى رقم 1 لسرعة إنهاء إجراءات سفر الحجاج وتم توزيع كتيب خاص بخطوات الحج وسجادة صلاة على الحجاج قبل سفرهم بينما قام رجال الحجر الصحى بتوزيع كمامات للوقاية من الأمراض فى الزحام الذى تشهده الأماكن المقدسة إضافة إلى كتيبات حول طرق الوقاية والرعاية الصحية للحجاج خلال أدائهم المناسك.