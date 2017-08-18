الغامدي يدشن الزي الجديد للعمليات الأمنية الموحدة 911 بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قام العقيد علي بن عطية الغامدي مدير المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة مكة المكرّمة ،بتدشين الزي الجديد لمنسوبي المركز.

ويختص هذا المركز بمتابعة الحالات الطارئة الأمنية لتقييم الموقف، وتحديد مدى الحاجة إلى التدخل إذا تعدت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة إلى المستوى الوطني.

من جانب اخر أسهم المركز في ضبط العمل الأمني وقيامه بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة فيما بينها من جانب، وإذا دعت الحاجة إلى التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية أو الأهلية بالدولة .

ويعدّ مشروع العمليات الأمنية الموحدة (911) من المشروعات المهمة لتطوير العمل الأمني الذي تستفيد منه القطاعات الأمنية العاملة بالميدان كافة.