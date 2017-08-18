إحباط تهريب 345 ألف حبة " كبتاجون " بجمرك الحديثة - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

أحبط جمرك الحديثة خمسة محاولات لتهريب كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت (345,464) حبة، بعد كشف رجال الجمرك عملية التهريب.

من جانبه قال إبراهيم العنزي مدير عام جمرك الحديثة، إنه تم ضبط هذه الكمية من الحبوب من خلال خمسة محاولات لتهريبها، حيث قدِمت أولاًللجمرك شاحنة محمّلة ببضاعة متنوعة، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية المعتادة ولأجهزة الفحص بالأشعة اشتبه المراقب الجمركي بوجودأجسام داخل ثلاجة ضمن الأمتعة المحمّلة، وبتفتيشها عُثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغ عددها (130,000) حبة، كانت مُخبأة داخلصندوق معدني مثبّت داخل الثلاجة ووضع مادة ” الفوم الإسفنجية ” لغرض التمويه.

وأضاف العنزي أنه بالمحاولة الثانية عُثر على كمية من حبوب ” الكبتاجون ” بلغت (90,000) حبة، كانت مُخبأة بتجاويف الرفارف الأمامية لشاحنةقدِمت للمنفذ.

وتابع : ” إنه بالمحاولة الثالثة عُثر على كمية بلغت (82,658) حبة من حبوب الكبتاجون، كانت مُخبأة داخل ثلاجة الطعام الخاصةبالشاحنة ووضعها داخل 4 صناديق معدنية بعد تغطيتها بعازل الحرارة الخاص بالثلاجات لغرض التمويه ” .

فيما بلغت الكمية التي ضُبطت في المحاولة الرابعة (39,306) حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة داخل الصندوق الخاص بالشاحنة وذلك بعدتصميم قطعة معدنية على أرضية الصندوق لتغطية الحبوب.

وبالمحاولة الأخيرة تم ضبط كمية من حبوب الكبتاجون مع سيدة كانت تحمل حقيبة يدوية، وبتفتيشها عُثر على (3,500) حبة كانت مُخبأةأسفل الحقيبة ووضع طبقة عليها لغرض التمويه، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولات.

ويتبيّن بعد هذه المحاولات تعدد طرق ووسائل التهريب التي ينتهجها المهربون في محاولة لتهريب الممنوعات وإدخالها للمملكة، إلا أنالجمارك السعودية تسعى دائماً لمنع دخول كل مابه ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع.