ديمبلي يتمرد على دورتموند.. و كاسترو يبدي استيائه من تصرفاته - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

أعلن لاعب برشلونة ديمبلي تمرده على دورتموند، حيث غاب عن مران الفريق بدون إذن، وتم إيقافه حتى إشعار آخر،فيما أبدى برشلونة رغبته في الظفر بخدمات ديمبلي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، لتعويض رحيل البرازيلي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي.

من جانبه أعرب جونزالو كاسترو، لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند الألماني، عن استيائه من تصرفات زميله في الفريق، عثمان ديمبلي.

وقال كاسترو، خلال تصريحاته لصحيفة بيلد الألمانية حول موقف زميله: كنا مصدومين، لقد كان شيئًا جديدًا علينا جميعًا .

وأضاف كاسترو: لا يمكن أن ننسى أن ديمبلي لا زال في عمر الـ20، ولا أحد يعلم من وراء هذا التصرف.. حين كان في هذا السن، لم يكن قادرًا على اتخاذ كل قراراته بنفسه، علينا أن ننتظر ونرى إذا كان سيظهر مرة أخرى .

جاء ذلك بعد أن رفض دورتموند العرض المُقدم من برشلونة، الذي وصلت قيمته إلى 100 مليون يورو، حيث طلبت إدارة النادي الألماني الحصول على 150 مليون يورو، للموافقة على الصفقة.