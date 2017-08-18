طرق عليكٍ اتباعها إن كان زوجك يشاهد أفلاماً إباحية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

هل ضبطتِ زوجك يشاهد أفلاماً إباحية أو لاحظت وجود روابط لمواقع ذات محتوىً إباحي على حاسوبه المحمول؟ كزوجة، قد تشعرين بالغضب والجرح والخيانة وفقدان الثقة وغيرها من المشاعر. ولكن بعد أن تهدئي، فكّري جيداً كيف تتعاملين مع زوجك لأن أوضاع الرجال الذين يشاهدون الأفلام الإباحية مختلفة، وكيف تعالجين هذا الأمر بأقل الأضرار الممكنة. إليكِ في ما يلي بعض الخطوات التي يمكنك أن تطبقيها

اطرحي عليه بعض الأسئلة

تحدّثي معه حول ما اكشفته. قد يشعر بالحرج الشديد قبل أن يعترف، ولكن للوصول إلى جذور المشكلة، يجب عليه أن يحدّد المشاكل الأساسية التي دفعته إلى اللجوء إلى الأفلام الإباحية أولاً. في أغلب الأحيان، لا يكون هذا الأمر متعلّقاً بالزوجة، لذا حاولي ألا تأخذيه على محمل شخصي. يجب أن تحاولي معرفة ما إن كان يرى مشاهدته لهذه الأفلام على أنها مشكلة يجب أن يحلّها أو أنه يراها أمراً عاديّاً لا ضرر فيها. في الحالة الأخيرة، اسأليه كيف يتوقّع أن يكون شعورك بعد أن عرفتِ، حتى يدرك أنها مشكلة بالنسبة إليك حتى وإن لم تكن كذلك بالنسبة إليه. ثم اسأليه كيف يتوقّع أن يكون تأثير الأفلام الإباحية على زواجكما.

كثير ما يتمنّى الرجال لو أنهم لم ينجرّوا إلى مشكلة الإدمان على الإباحية، ولكنهم لا يعرفون في الوقت نفسه كيف يخرجون من دائرة الحرج والخجل التي يعيشون فيها. عندما تطرحين عليه هذه الأسئلة، ستفتحين الباب الأول نحو المصارحة، وستكون بذلك الخطوة الأولى نحو شفائه.

لا تحاصريه بل كوني متسامحة

لماذا عليك أن تسامحيه؟ لأنك تعانين من بعض نقاط الضعف أيضاً. فكّري كيف تريدين أن يعاملك بعد ارتكابك خطأ ما أو تحاولين التغلّب على مشكلة تعانين منها. هل تريدين منه أن ينتقدك ويشعر تجاهك بالغضب؟

أم أنك تريدين منه أن يكون متسامحاً معك وأن يساعدك على تجاوز ما تعانين منه؟ يجب أن تعرفي أن الخجل يمكن أن يضع زوجك في دائرة مقفلة ويمنعه من الإفصاح عمّا يشعر به. هذا غير أن مشاهدة الأفلام الإباحية يمكن أن تكون أمراً لا يريده زوجك فعلاً، لذا حاولي ألا تزيدي شعوره سوءاً.

اسأليه عن المشكلة التي يراها سبباً لمشاهدة الأفلام الإباحية، وشجّعيه على وضع خطة تضمّ خطوات فعّالة للتخلّص منها:

دعيه هو يقرّر كيف يريد أن يساعد نفسه ويتخلّص من هذه المشكلة حتى يشعر أنه يتولّى مسؤولية نفسه بدل من أن يشعر أنك تحاولين السيطرة عليه والتحكّم به. أنصتي له وكوني متعاطفة قدر الإمكان، واعتمدي على الأسئلة وليس التصريحات لمقاربة المشكلة.

دعي زوجك يحلّ مشكلته ولا تكوني مسيطرة.