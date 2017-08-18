كيفية اختيار إطار سيارتك وطرق الحفاظ عليه - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

-ضع في اعتبارك دائما النقاط التالية عند اختيار اطار سيارتك:

* اعتمد دائما على شراء نوع جيد من الاطارات يكون معروفا ومن ماركة مسجلة.

* لا تستخدم اطارات مستعملة.

* أطلب دائما ضمان الوكيل.

* اتبع دائما تعليمات ونصائح الجهة المصنعة لاستخدام نوع الاطار، على سبيل المثال لا تستخدم اطارا شتويا إذا كنت ستقود سيارتك في طقس صيفي.

* تمسك دائما باتباع نصائح الوكيل عند استخدام حجم الاطار المناسب لسيارتك.

* عند شراء الاطار تأكد دائما من تاريخ الانتاج ولا تشتري اطارا مضى على صنعه أكثر من اربع سنوات واشتري اطارا حديث الصنع. (( تاريخ تصنيع الاطار

(إذا كان 1003 ) فهذا يعني الاسبوع العاشر من سنة 2003 م أي أن الرقمين من الاولين من اليسار للاسبوع والاخرين للسنة)) هذا الرقم يكون مدون على الاطار.

* دائما اختر الاطار الذي يتناسب مع السرعة القصوى لسيارتك فمثلا إذا كانت السرعة القصوى لسيارتك 160 كيلومتر في الساعة تأكد من ان الاطار الذي تشترية مناسب اهذه السرعة بل ولأكثر منها.

فوائد ضغط الهواء

ضغط الهواء المناسب يطيل عمر اطارات سيارتك الافتراضي وتوفر الوقود وتحول دون وقوع الحوادث.

ضغط الهواء الصحيح في الاطارات حسب ما تنصح به الشركات المصنعةللسيارات ( الاطارات الامامية والخلفية) للموديل الخاص لسيارتك أو الشاحنة الخفيفة موضح على الاطار نفسة أو على ملصق موجود على باب السيارة أو في دليل السيارة ويمكن معرفته ايضا لدى الوكيل أو الشركة المصنعة للاطار أو المحل الذي اشتريت منه الاطار

ولك بعض النصائح للمحافظة على الإطارات

1- افحص اطاراتك قبل الاستخدام. ابحث عن علامات لوجود جسم غريب على كتف او جسم الاطار. ايضا اختبر الاطار بالرغوة لمعرفة وجود تسرب هواء. اذا لاحضت اي من هذه الاعراض فيجب عليك اصلاح الاطار بشكل سريع ، لان كلا هذين السببين قد يسببان اخطار حقيقية.

2- اذا لاحظت شق عميق او قطع او اي مشكلة رئيسية اثناء الفحص ، لا تستخدم سيارتك. واطلب من فني مختص تقييم حجم المشكلة والقيام بالاصلاح المناسب. لا تسمح ابدا لشخص غير مؤهل بمحاولة القيام بالاصلاح ، لان الاطار بعد الاصلاح الخاطيء قد يؤدي الى مشاكل في الاداء في المستقبل او التسبب في اصابات شخصية.

3- افصح ضغط الاطار مع الضغط الامثل. قم بهذا الفحص يوميا للمركبة التي تستخدمها بشكل يومي ، لان ضعط الاطار عامل مهم لسلامة الاطار. وافحص الضغط بشكل اسبوعي للمركبة التي لا تستخدمها بكثرة.

4- ارجع لكتيب مالك المركبة للحصول على الضغط الامثل.

5- لا تستخدم مركبة بها اطار تالف او دولاب مشوه او براغي ناقصة او حلية متشققة. اي من هذه الاعراض قد يكون خطيرا.

6- لا تستخد اللحام او الحرارة العالية على الدواليب بالقرب من الاطارات. الحرارة تسبب اضرار خطيرة على سلامة الاطار.

7- خزن الاطارات بشكل جيد اذا لم تكن تحت الاستخدام. ضعهم في مكان جاف بارد وبعيد عن ضوء الشمس. ولا تعرضهم لمصادر الاوزون مثل الشمس ، واقواس اللحام ومصابيح ضوء بخار الزئبق وايضا الاشعة فوق البنفسجية والطقس السيء. خزن الاطارات بشكل قائم على موطئها. وتجنب تكديسها فوق بعض مما قد يسبب اضعاف الاطار في ادنى المجموعة.

8- تجنب تنويع الاطارات في مركبتك. لا تستخدم اطار ذو نقش عميق مع اخر اقل عمقا. ولا تستخدم اطار من نوع راديال مع نوع مختلف اخر مثلا . فهذا قد يسبب الضرر لاجزاء مركبتك الداخلية ، لان الاطارات المختلفة لا تعطي نفس الاداء.