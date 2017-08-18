" الصحة العالمية " تكشف عن 3 مدن في المملكة تلوث الهواء - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

كشف تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، على ثلاثة مدن في المملكة على رأس قائمة أسوأ المدن من حيث تلوث الهواء على مستوى العالم؛ وذلك بحسب قياسات خاصة.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة ” التليجراف ” : التلوث البيئي يُعَد أمراً غير صحي بتاتاً وهو أحد أسباب وفاة طفل من بين أربعة أطفال؛ وذلك بحسب تقارير متعددة.

ونشرت قاعدة بيانات تقرير منظمة الصحة العالمية، تقريراً حلت فيه ” الرياض والجبيل والدمام ” في قائمة أسوأ المدن تلوثاً؛ وذلك بحسب تصنيف PM2.5 الذي يعتبر أحد المؤشرات المعروفة لتقييم الآثار الصحية الناجمة عن التلوث.

ويقيس هذا المؤشر تركيز تلك الجزيئات الدقيقة الملوثة للهواء والخطرة على صحة الإنسان؛ حيث يمكن استنشاقها، فتتراكم في الجهاز التنفسي، وتصيب بأمراض تسبب الوفاة.

وحلت المدن الآسيوية وفقاً لمنظمة الصحة العالمية على رأس القائمة؛ ومنها مدن هندية وإيرانية وباكستانية.