رسالة شديدة اللهجة من وزير الخارجية البحريني لقطر - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

وجه الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني رسالة شديدة اللهجة للحكومة في الدوحة بعد تناوله ملف القائمة السوداء التي أعلنت للكيانات الإرهابية في دولة قطر قائلا : انتهت الحفلة التنكرية وسقطت المؤامرة ودخل المشاركون والداعمون في القائمة السوداء فأوطاننا عزيزة وشعوبنا في أمن وأمان اللهم لا شماتة.

وأكد خلال تغيرات له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : أن كل إرهابي وكل داعم للإرهاب وكل عميل مرتزق مكانه القائمة السوداء .. بئس القائمة وبئس القرار إن لم تكن للحداثة أصول راسخة في أصالة المجتمع وهويته ، فهي حداثة ممسوخة غير أصيلة وقصيرة العمر ، ولا يخلفها إلا التراجع المكلف والمدمر.