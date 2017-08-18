تضارب المصالح يقيل وزيرا تونسيا - صحيفة صدى الالكترونية

تونس(صدى):

أعلن محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي، استقالته من منصبه، اليوم الجمعة لوجود تضارب في المصالح.

وقال الوزيرـ الذي يشغل أيضا حقيبة المالية بالنيابة منذ أبريل الماضي، إنه قدم اليوم استقالته لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد جلسة تشاور معه.

وأرجع ” عبد الكافي ” الاستقالة لوجود تضارب مصالح حيث أنه سيمثل أمام القضاء في دعوى ترتبط بقضايا مالية.

وتواجه بذلك حكومة الشاهد شغورا في وزارتي المالية والتنمية والتعاون الدولي، الى جانب الشغور في منصب وزير التربية، حيث يشغل حاليا وزير التعليم العالي سليم خلبوس المنصب بالنيابة منذ إقالة الوزير ناجي جلول في أبريل الماضي.