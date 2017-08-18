أبو هشيمة يرتبط بشقيقة كريستيانو رونالدو - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشفت مصادر مقربة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني ، لإحدى الصحف البرتغالية المحلية ، أن رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة طليق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، يرتبط بعلاقة عاطفية بكاتيا أفيرو، شقيقة كريستيانو .

وقال المصدر ، : أن العلاقة بين أبوهشيمة وكاتيا بدأت منذ أبريل الماضي، قبل فترة قصيرة من زيارتها مصر، بصحبة عائلتها في مايو الماضي، وقيامها بجولة في عدد من المناطق السياحية، بالإضافة إلى إحيائها حفلا غنائيا بشرم الشيخ.

كما أن شقيقها كريستيانو رونالدو شارك في حملة دعائية لمصانع حديد المصريين المملوكة لأبوهشيمة، خلال شهر رمضان المبارك، وظهر في لقاء خاص عبر قناة dmc والمملوكة لأبوهشيمة.

يذكر أن أحمد أبو هشيمة ارتبط لفترة بالفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وانفصل عنها دون الكشف عن أي أسباب، وقام وقتها بنشر بيان صحفي أعلنا فيه خبر الانفصال، ولكنها مؤخرًا اتهمته بمحاربتها في أعمالها الدرامية التي تقوم بتصويرها في مصر.