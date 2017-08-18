أمين عسير يفتتح معرض جسفت بالقرية العربية - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

تفعيلاً للشراكة مع مجلس شباب منطقة عسير أقام فرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بعسير معرض تشكيلي ضمن فعاليات مهرجان القرية العربية بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها ونظمه مجلس شباب منطقة عسير.

المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع افتتحه يوم الثلاثاء الماضي أمين منطقة عسر صالح بن عبد الله القاضي بحضور مدير مكتب هيئة الرياضة بعسير معتق ال جرمان، وسفير مجلس التعاون الخليجي بمجلس الشباب العربي محمد الهاجري، وكان في استقبالهم مدير جسفت عسير الدكتور علي مرزوق الذي رحب بالأمين ومرافقيه ثم أطلعهم على الأعمال الفنية المشاركة التي جمعت بين الأعمال النحتية والتركيبية والأعمال المسندية وفق مدارس واتجاهات متنوعة كالواقعية والتعبيرية والتأثيرية والتجريدية أبدعها أعضاء وعضوات جسفت عسير يمثلهم: الدكتور سيف الدين سيد، وسلطان عسيري، وعبد الملك آل نعمه، ومعيض الهاجري، وحنان الشهراني، وعافيه الفيفي، وماجد آل عائض، وهاله فقيها، رغد الشهري، وهيله الشريف، ومحمد مهدي، وعفاف دعجم، وروضه حكمي، وبندر الأسمري، ووليد اليامي، وبدريه الشهراني.

وفي نهاية جولة أمين منطقة عسير أهدى الفنان عبد الملك آل نعمة لوحة لسعادته باسم جسفت عسير عرفاناً بجهوده وشكراً لما يقدمه للفن التشكيلي في المنطقة.