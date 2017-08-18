كوستا يقرر العودة لأتليتيكو مدريد - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

قرر مهاجم تشيلسي دييجو كوستا بطل دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم العودة لفريقه السابق أتليتيكو مدريد، رغم أن النادي الاسباني ممنوع بحكم العقوبة المفروضة عليه من التعاقد مع أي لاعبين حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير كانون الثاني القادم.

ومنذ نهائي كأس انجلترا في مايو الماضي لم يشارك المهاجم الاسباني الدولي كوستا في أي مباراة مع تشيلسي، وقال بعد المباراة إن مدرب تشيلسي الايطالي انطونيو كونتي بعث إليه برسالة أبلغه فيها بأنه خارج خطط النادي اللندني للموسم الجديد.

وكان كوستا المولود في البرازيل والذي انضم لتشيلسي قادما من أتليتيكو في 2014 قال في وقت سابق إن النادي الانجليزي يعامله ” كمجرم ” وأشار إلى أنه مستعد للبقاء في البرازيل خلال أخر عامين في عقده الحالي دون أي أجر.

ونقلت صحيفة أوجلوبو البرازيلية عن كوستا قوله ” وجهتي أصبحت معروفة بالفعل.. لابد لي من العودة إلى أتليتيكو مدريد في الموسم المقبل ” .

لكن الموقف معقد لأن أتليتيكو مدريد محظور عليه إبرام أي صفقات انتقال خلال فترة الانتقالات الحالية رغم أنه من الممكن إبرام صفقة إعارة.

وأضاف كوستا ” تبين أننا وصلنا إلى طريق مسدود لأن تشيلسي لا يريد الاستغناء عني.. لكني أعتقد أن هذه المشكلة ستحل الآن مع عودتي لاسبانيا ” .