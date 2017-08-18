⁠⁠⁠⁠⁠إنجاز عالمي جديد لـ " وقت اللياقة " - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

حققت وقت اللياقة رقماً جديداً في التصنيف العالمي، ضمن أكبر 20 شركة للمراكز الرياضية على مستوى العالم، باحتلالها المركز 17 من حيث عدد المراكز المملوكة بحسب تقرير المنظمة العالمية للأندية الرياضية الصحية ” IHRSA ” ، والذي يتم إصداره سنوياً بعد إجراء دراسة شاملة لكافة المراكز الرياضية حول العالم، لتتقدم مركزين عن تصنيف السنة الماضية حيث كانت في المرتبة 19 وذلك في تطور سريع.

الجدير بالذكر هو أن لوقت اللياقة 135 مركزاً رياضياً منتشرة حول المملكة والإمارات، كما تسعى للإنتشار أكثر خلال السنوات القادمة ضمن خطة استراتيجية معتمدة، لاسيما بعد فتح المجال من قبل هيئة الرياضة للمراكز الرياضية النسائية والتي قد صرحت حينها وقت اللياقة بعزمها إنشاء 100 مركز رياضي نسائي خلال 6 سنوات.

من جهته أكد السيد فهد الحقباني الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة ” المالك والمشغل ” لمراكز وقت اللياقة أن الرغبة الجادة في التطور السريع ومواكبة التغيرات الحديثة باحترافية عالية، ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، الذي كان خلفه جهود كبيرة بذلها كافة موظفي وقت اللياقة بروح العمل كفريق واحد لتحقيق أهدافنا وأقصى طموحاتنا، وقال: سيكون هذا الانجاز دافعا قويا لنا للتقدم لأعلى المراتب عالمياً عاماً بعد عام باذن الله، حتى نصل لأن نكون ضمن أكبر 10 شركات مراكز رياضية حول العالم.