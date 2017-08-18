مجلس الأمن يعقد جلسة استثنائية بشأن اليمن.. اليوم - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة استثنائية مغلقة حول اليمن لمناقشة الأوضاع السياسية والإنسانية.

وقالت مصادر إن المجلس سيستمع إلى إفادة من المبعوث الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حول جولته الأخيرة في الشرق الأوسط، كما يقدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، تقريراً أمام أعضاء المجلس حول التطورات الإنسانية في اليمن.

وكان منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، جيمي ماكغولدريك، قد أصدر بياناً حول تقلّص مساحة العمل الإنساني في اليمن، حيث أعرب عن قلقه حيال تدهور الأوضاع المستمرة، متهماً بشكل ضمني الحوثيين بنهب المساعدات وعرقلة وصولها للمحتاجين.