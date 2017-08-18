⁠⁠⁠⁠⁠تكريم ضباط وأفراد بقوة أمن المنشآت بالمدينة المنورة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

كرم قائد قوات أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجباري – عدد من ضباط و أفراد قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة نظير جهودهم وتميزهم في مجال عملهم .

وسلم قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة المدينة المنورة العميد عبدالله بن سعد العتيبي – شهادات الشكر والتقدير نيابة عن سعادة قائد القوات وقدم لهم الشكر والتقدير متمنيا لهم التوفيق والسداد وأن يكون هذا دافعا لبذل المزيد من العطاء والاستمرار بهذا التميز للحفاظ على مقدارات هذا الوطن الغالي .

فيما عبر المكرمون عن اعتزازهم وسعادتهم وشكرهم لقائد القوات بهذه المناسبة معتبرين ذلك دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد في تأدية أعمالهم بعد على أكمل وجه بعد توفيق الله تعالى .