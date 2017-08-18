⁠⁠⁠⁠⁠تفاصيل اجتماع الجمعية السعودية بمكة - صحيفة صدى الالكترونية

حسين العلي (صدى):

استضاف فندق جراند مكة بمكة المكرمة بقيادة الشيف وائل فتحي وفريق العمل بمطبخ الفندق الشيف ياسر جاد رئيس ” الجمعية السعودية للطهاة ” وجميع الشيفات العموميين التنفيذيين في جميع فنادق مكة وشركات الإعاشة، حيث أعلن جاد تولي الشيف وائل فتحي عبد العاطي الشيف العمومي التنفيذى بفندق جراند مكة رئاسة الجمعية ليكون ممثلًا لها.

وناقش خلال الاجتماع الترابط والتعاون بين الأعضاء وأهميته في خلق بيئة مهنية عالية الجودة من خلال تحقيق الأهداف التى تم الاتفاق عليها وهي:

– تدريب وتعليم الكوادر السعودية التى ستكون طهاة المستقبل للوصول الى أفضل مستوى تدريبي مهني في فنّ الطهي و وطرقه الأساسية متوازياً مع السلوك الحضاري في تطبيقها ، والرقّي في استخدام أهم الخطوات للحفاظ على سلامة وصحة الأغذية والعاملين عليها، وإن خبرة الشيف وائل فتحي فى هذه المجال كبيرة ، كونه قد قام بتدريبات لكوادر سعودية سابقاً، والتى تخرج منها شيفات تعمل حالياً في أفضل الفنادق العالمية في المملكة, كذلك أصحاب شركات إعاشة حالياً ومنهم من افتتح عربات لبيع الأغذية المتنقلة بالمملكة العربية السعودية.

– إعداد خطة عمل لوضع برامج تدريبية ذات مستوى راقٍ بكل مجالات الطهي وأنواعه وأقسامه منها على سبيل المثال:

أ-قسم المخبوزات.

ب- قسم الحلويات الغربية والشرقية.

ج- قسم الأطباق الساخنة بكل فروعها.

د- قسم المقبلات الشرقية والغربية.

– إعداد خطة تدريبية لاتباع سبل النظافة الصحية واتباع القوانين العالمية لبرنامج “ هاسب HACCP ” –

وهو برنامج يعنى بتحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة الذى يُتّبع بكل المطابخ العالمية.

– عقد الاجتماعات الدورية لأعضاء الجمعية بمكة المكرمة لمناقشة آخر ما تمّ الاتفاق عليه ومتابعة التنفيذ للتطورات، وقياس نسب النجاح لكل هدف، وتقديم سبل العون لإكتمال البرامج المتفق عليها.

– دعم العاملين في مهنة الطهي بمنطقة مكة المكرمة عن طريق الإشتراك بعضوية الجمعية، والاستفادة الكاملة من المميزات التي تقدمها الجمعية مع الدعم المهني والتثقيفى لهم .

– تكوين فرق ومجموعات من الطهاة تمثل مناطق المملكة و إنشاء فريق للتنافس في المسابقات العالمية للطهاة.

في نهاية اللقاء وجّهت الجمعية السعودية للطهاة الشكر لكلّ من فريق فندق جراند مكة و مدير عام الفندق السيد عبد الإله الطرابلسي، فيما اختتم الاجتماع بضيافة فندق جراند مكة “ كوفى بريك ” ، التي كانت على مستوى راقٍ من المهنية والذوق الرفيع الذى يصحبه المذاق العالمى .