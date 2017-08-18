طرح سيارة " آستون مارتن " للبيع مقابل 20 مليون دولار - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

انطلق اليوم مزاد ” بيبل بيتش ” في كاليفورنيا وسوف يعرض به مجموعة من التحف النادرة تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 290 مليون دولار.

وتعرض به سيارات ” بورش ” و ” فيراري ” تقدر أسعارها بملايين الدولارات ولكن أبرز ما سيظهر في المزاد سيارة ” آستون مارتن ” .

ما يميز ” آستون مارتن ” المعروضة سعرها المطلوب في المزاد وهو عشرون مليون دولار، وتعد السيارة من طراز ” 956 دي بي آر 1 ” ، وتطرحها دار ” سوثبي ” في المزاد.

تعد السيارة المعروضة أول نسخة أنتجت من ” آستون مارتن دي بي آر 1 ” وهي موديل خمسينيات القرن الماضي.

قاد هذه السيارة مشاهير مثل ” كارول شيلبي ” و ” ستيرلينج موس ” ، وإذا تم بيعها بعشرين مليون دولار أو أكثر، فسوف تصبح واحدة من أغلى خمس سيارات تباع في مزاد على الإطلاق.