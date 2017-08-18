بالفيديو.. تعزيزات عسكرية تصل كركوك العراقية للمشاركة في استعادة تلعفر - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محافظة كركوك العراقية لغرض المشاركة في عمليات استعادة قضاء تلعفر غرب مدينة الموصل.

وقال مصدر أن التعزيزات العسكرية، المكونة من قوات الجيش العراقي والحشد الشعبي معززة بأسلحة متوسطة وثقيلة، مرت بكركوك تمهيداً لوصولها إلى قضاء تلعفر للمشاركة في العمليات المزمع انطلاقها لطرد تنظيم داعش.

وكانت الشرطة الاتحادية العراقية، قد أعلنت الثلاثاء، نشر قناصين على مشارف قضاء تلعفر تمهيداً لشن العملية العسكرية المرتقبة ضد ” داعش ” .

وقال قائد الشرطة الاتحادية، رائد جودت، في بيان، إن طلائع قوات الشرطة الاتحادية من الفرقة الخامسة والثالثة وأفواج القناصين والطائرات المسيرة وعشرات الآليات المدرعة وصلت إلى مشارف تلعفر.

وأكد جودت استكمال التحضيرات اللوجستية كافة لبدء معركة استعادة تلعفر من قبضة التنظيم.