⁠⁠⁠⁠⁠التميمي: الرئاسة العامة جهزت 42 مركزاً لخدمة الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال فضيلة رئيس لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ حسين بن زيد التميمي إن لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية تشرف على العمل بمواقع الرئاسة العامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة الحجاج بالقصيم وعددها (42 ) مركزاً توجيهياً ونقطة توزيع حيث تعمل لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية لضمان تحقيق مشاركة فاعلة ومتميزة مع الأجهزة واللجان الأخرى، وتسخِّر الإمكانات والطاقات كافة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال أعمال ميدانية وبرامج توجيهية متنوعة ليؤدوا حجهم وفق الهدي النبوي الشريف، بكل يسر وطمأنينة.

وأضاف التميمي أن من أهداف لجنة الدوريات الميدانية والمراكز التوجيهية تحقيق الشراكة الفاعلة مع كافة إدارات الرئاسة العامة والأجهزة الحكومية وتقديم النصح والإرشاد وفق الإمكانات المتاحة، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر – وفقهم الله -، وبث الوعي بين الحجاج والزوار وبيان الصفة الشرعية لأعمال الحج بحكمة وعلم وبصيرة ، وحث الزوار على اتباع السنة والهدي النبوي الشريف في مواقع الزيارة، كما تهدف اللجنة إلى القيام بالنصح والتوجيه حيال المخالفات العقدية والأخطاء التعبدية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفق أسلوب حكيم وتعامل راقٍ مع الحجاج، إضافة إلى تحقيق الأمن السلوكي والعقدي للحجاج والمشاركة في حمايتهم من الدعوات والأفكار المخالفة.

وتابع: أنه تم ترشيح عدد من أعضاء الهيئة الميدانيين ممن عرفوا بالعلم الشرعي ومن حملة الشهادات العليا ومن ذوي الخبرة والكفاءة وحسن التعامل مع الحجاج والزوار, حيث دربوا في برامج متخصصة للتعامل مع ضيوف الرحمن، إضافة إلى ترشيح عدد كافٍ من المترجمين الذين يتحدثون بأبرز اللغات الحية وتم اختيارهم بعناية فائقة من طلاب الجامعات السعودية، حيث ينصبُّ عملهم على الترجمة بين الحاج والعضو الميداني، وتم توزيعهم على المراكز التوجيهية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولفت رئيس لجنة الدوريات الميدانية إلى أن الرئاسة قامت بتخصيص ستة مراكز توجيهية في مكة المكرمة موزعة على الأماكن التي يكثر زيارة الحجاج لها وهي: (مركز جبل النور، ومركز جبل ثور، ومركز جبل عرفة، ومركز مقبرة المعلاة، ومركز مكتبة مكة المكرمة، ومركز الجعرانة) بالإضافة إلى الفرقة التوجيهية عند مسجد البيعة بجوار الجمرات، وعدد من المراكز التوجيهية الأخرى بالمدينة المنورة كمركز هيئة البقيع، ومركز الشهداء، ومركز الخندق، وكذلك مكاتب توجيهية ونقاط توزيع في المنطقة المركزية بساحات المسجد النبوي، ومدينة حجاج الجو والبحر، ومدينة حجاج البر، وميقات ذي الحليفة، ومسجد قباء.

وبين أن مهام المراكز التوجيهية ترتكز على استقبال الحجاج وتوجيههم وإرشادهم، واطلاعهم على شاشات العرض المرئية بخمس عشرة لغة، وإهداء الكتب والمطويات والأقراص التوعوية وقد خصص لذلك ستة ملايين مادة توعوية.

واختتم التميمي حديثه بأن هناك تفاعلاً من الحجاج يتضح من سرعة استجابتهم للتوجيهات والنصائح وكثرة المشاهدين والمستفيدين من شاشات العرض التوجيهية الإلكترونية والتلفزيونية، كما سجلت المراكز تدوين عدد من الحجاج كلمات الثناء والشكر والدعاء لهذه البلاد المباركة وما تقوم به الرئاسة العامة من دور بارز في خدمة الحجاج والمعتمرين.