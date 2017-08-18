محافظ العقيق يدشن مهرجان التمور الأول - صحيفة صدى الالكترونية

أحمد الزهراني(صدى):

دشن محافظ محافظة العقيق غلاب بن غالب ابو خشيم مهرجان التمور الأول وذلك بالساحة المجاورة للمحافظة بحضور مدير فرع الزراعة والشؤون البيئية المهندس سعيد جار الله وفور وصوله تم قص سعفتين عند مدخل العرض بعدها تجول على العارضين للتمور.

و بدأ حفل خطابي تلي فيه آيات من القران الكريم بعدها كلمة اللجنة المنظمة للمهرجان ورئيس لجنة التنمية بالعقيق عبدالله البعيص رحب فيها بالجميع وقال: هذا المهرجان هو الاول في العقيق وهو باكورة للاهتمام بالنخيل وعرض منتجات المزارعين وبين البعيص ان العارضين وصلوا الى 400 عارض وأكثر من 7 اصناف تمور وعشره الاف طن وبمبيعات تخطت حاجز ال 50 الف ريال وثمن البعيص شكره لمحافظ العقيق واهتمامه اللامحدود والى بلدية العقيق وفرع الزراعة بالعقيق التي جهزت الموقع وذللت كل الصعاب ولجميع اللجان التي عملت ليل نهار لانجاح المهرجان ، وختم قوله بانه تم اعتماد جوايز مالية لافضل انتاج وأفضل مزرعة تستخدم الري الحديثة بعد تقييمها من لجان التقييم.

و أقيمت بعد ذلك محاضرة علمية تحدث فيها الدكتور سالم سفر الغامدي من جامعة الملك سعود عن الموروث الزراعي في المحافظة وكيف كان قديما يهتمون بالنخلة والتي تمدهم بالغذاء، مشيرا إلى أن الانتاج كان في السابق وفيرا والأصناف قليلة وعلل في قلة الانتاج خلال الأعوام السابقة الى شُح المياه والتعدي على المزارع من قبل البنيان، وقدم توصية بفتح سد العقيق والاستفادة منه .

من جانبه أيضا قدم الدكتور راشد العبيد رئيس قسم الفواكه بجامعة الملك سعود ورقة علمية عن إدارة المزارع من قبل صاحبها وعدم ترك العمالة في الاهتمام بما لا يعرفونه عن النخلة التي هي رمز للبلد.

وأشار العبيد إلى الطرق السليمة في المحافظة على شجرة النخيل من الأمراض والسعي في الإكثار من نخيل الذكور القوية والتي تعطي تخصيب مهم للنخيل، موضحا أهمية الطرق الصحيحة في الري الحديث.

أدار اللقاء الدكتور خالد عمير من جامعة الباحة و كلمة المزارعين القاها سفر محمد الحلي ثمن فيها شكره لأمير منطقة الباحة على موافقته في إقامة مهرجان التمور، مبديا سعادته ان يرى المزارعين مكان موحد يعرض فيه اهم منتجاتهم.

وطلب ان يستمر المهرجان كل عام مبديا شكره وتقديره لمحافظ العقيق واللجان العاملة فيما قاموا به من جهد جبار بعدها أعلن محافظ العقيق بزيادة ايام العرض الى عشرة ايام نزولا عند رغبة المزارعين وفِي نهاية الحفل تم تكريم الضيوف والجهات الحكومية فيما تسلم محافظ العقيق درعا بهذه المناسبة.