⁠⁠⁠⁠⁠بلدية مركز الموسّم تكثف أعمالها لاحتواء آثار الأمطار - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

سخرت بلدية مركز الموسّم التابع لمحافظة الطوال , كافة إمكاناتها لاحتواء آثار الأمطار التي هطلت مؤخرا على المركز والقرى التابعة له وما تبعها من جريان بعض الأودية والسيول.

وأوضح رئيس بلدية الموسّم المكلف عبده بن محمد بدوي أن فرق الكوارث والأزمات بالبلدية باشرت العمل على مدار الساعة , لاستقبال البلاغات وشكاوي المواطنين وتوفير المعدات اللازمة أثناء طلبها لأي طارئ لا سمح الله , فضلا عن قيام فرق البلدية بمتابعة مجرى الأودية باستمرار تحسباً لأي إحداثيات جديدة في العقوم الترابية التي تسبب تغير مجاري السيول .

وأضاف أن خطة عمل البلدية تعمل لتحقيق الأهداف المرجوة خلال موسم الأمطار والتقلبات الجوية الحالية .