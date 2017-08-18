⁠⁠⁠⁠⁠بالفيديو.. منى الشاذلي تعرض أحدث التطورات في حالة إيمان " أسمن امرأة في العالم " - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تشهد إيمان أحمد عبد العاطى، المعروفة إعلاميا بـ ” أسمن امرأة في العالم ” ، تطوراً كبيراً في حالتها الصحية ، حيث أصبحت تستطيع الأكل والكلام ,

حيث عرضت الإعلامية منى الشاذلى خلال برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على قناة ” سي بي سي ” ، مقطع فيديو ، لرحلة علاج إيمان من داخل مستشفى برجيل بأبوظبي بالإمارات ، والتطورات الصحية التي شهدتها حالتها الصحية ، وحديث لشقيقتها شيماء عن المآسي التي كانت تٌعانيها ايمان خلال مرحلة العلاج في الهند .

قال الإعلامية منى الشاذلى ان إيمان تعانى من السمنة منذ الصغر، وإنها أصيبت بجلطة فى المخ ولم تستطع أن تدخل مستشفى.

وأضافت الشاذلى ، أن، المستشفيات فى مصر رفضت استقبال إيمان بحجة أنه لا يوجد سرير لهذا الوزن، وعدم وجود باب كبير لأي غرفة لكى تمر منها.

وأكدت الإعلامية أن إيمان وصل وزنها لنصف طن ولكن هذا لا يمنعنا من توفير أماكن علاج لها، وأكدت أن هذه الحلقة تأخرت كثيرا عن العرض بعد أن حصلت على الموافقة بنشرها وعدم وجود أى مشكلة ستتعرض لها إيمان بعد عرض القصة.