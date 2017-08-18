⁠⁠⁠⁠⁠مؤذنو المسجد الحرام يوزعون الهدايا على الحجاج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

وزع مؤذنو المسجد الحرام الشيخ علي بن أحمد ملا والشيخ ماجد بن إبراهيم العباس والشيخ هاشم بن محمد العباس الهدايا على حجاج بيت الله الحرام ضمن حملة ” خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا ” في موسمها الخامس.

وتهدف هذه الحملة إلى عكس صورة مشرقة لهذا الدين القويم بوسطيته واعتداله وانبثاق كل مناشط الحرمين الشريفين على ضوء العقيدة السمحة والاعتدال، وقد عبر ضيوف الرحمن عن امتنانهم وشكرهم على الاهتمام والرعاية والضيافة الدائمة للحجاج والمعتمرين وتقديم كل ما يحقق لهم سبل الراحة. الجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي تماشيا مع تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030) بتقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.