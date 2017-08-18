تعرف على نصائح المرور لتفادى الحوادث - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

وجهت المديرية العامة للمرور، عدداً من النصائح التي يتوجب على قائد المركبة اتباعها في حال انفجرت إطارات السيارة، لتفادي انقلابها.

ونصح المرور أصحاب المركبات بفحص الإطارات بشكل دوري لتجنب حدوث تلف مفاجئ لها أثناء القيادة، لاسيما مع ارتفاع حرارة الصيف، وقال إنه في حال انفجر الإطار أثناء سير المركبة، إنه يتوجب على السائق رفع القدم عن دواسة الوقود مباشرة، ومن ثم إحكام قبضة المقود بشدة، وتجنب استخدام المكابح إذا كانت السرعة عالية.

وتكون الخطوة التالية لكي تتوقف السيارة بأمان، أن يبدأ السائق بتقليل السرعة تدريجياً، والتوقف على الجانب الأيمن من الطريق، واستخدام أضواء التحذير (فلشر)، ووضع المثلث العاكس على بعد 15 متر حتى كي تتفادى السيارات القادمة الاصطدام بها.