مقتل 400 شخصا في فياضانات سيراليون - صحيفة صدى الالكترونية

سيراليون(صدى):

قتل أكثر من 400 شخصا، فيما لا يزال أكثر من 600 آخرين في عداد المفقودين، جراء الفيضانات في سيراليون.

وأكد الأمين للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الحاج اس سي، لصحفيين في جنيف ” أحصينا اليوم أكثر من 400 شخص قتلوا “.

وصرحت وكالة الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، أنه تم العثور على 409 جثث بعد الفيضانات والانزلاقات الطينية التي ضربت العاصمة فريتاون صباح الاثنين.

ويواصل الأفراد عملية البحث في أطنان من الطين والحطام، وسط خطر وقوع المزيد من الانهيارات الطينية.

وتسببت الفيضانات بفقدان آلاف الأشخاص لمنازلهم، واتهم بعض المنتقدين الحكومة بعدم التعلم من الكوارث السابقة.